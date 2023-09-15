Депутат, обвиняемый в государственной измене, отметил, что "и смешно, и грешно" ему от того, в чем его обвиняют. Нестор Шуфрич отметил, что суть обвинения состоит в том, что он якобы сделал депутатские запросы.

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Обвиняет во всем депутатские запросы

Нестор Шуфрич, правда, уверяет, что, по меньшей мере, два запроса подписаны не им.

"Суть вопроса по запросам: выяснение обстоятельств – внимание – похищение Чауса во времена Порошенко. В этом увидели государственную измену. Публичные запросы, публичные ответы, даже если кто-то воспользовался моими бланками, потому что подписи не мои стоят – это однозначно. Я не вижу вопрос: где здесь преступление", – отметил он.

Опального нардепа спросили о его связи с Владимиром Сивковичем и о том, что он мог выполнять его поручения. На что Нестор Шуфрич начал огрызаться.

Вы представляете, где Сивкович, а где я? Я не тот человек, который выполняет указания,

– заявил он.

Нестор Шуфрич отметил, что знает Сивковича, ведь работали вместе. Он заверил, что "можно посадить пол страны", если винить других людей только из-за их знакомств. Задержанный нардеп отметил, что после начала полномасштабного вторжения не общался с политиком.

Спросили его также о русской и советской символике, обнаруженной во время обысков. По его словам, так говорить о находках, "не корректно, потому что это артефакты". Шуфрич добавил, что среди обнаружено было "многие украинские артефакты". Он добавил, что он коллекционер и что у него в декларации несколько тысяч орденов.

Это не российская символика. Это были предметы времен до Советского периода. То есть, это не российская сегодняшняя. А показанные вам медали, это были медали к 75-летию победы над фашизмом. Я не понимаю, в чем там криминал,

– отреагировал он на вопрос о советской символике.

Что касается мундиров, то они, уверяет Шуфрич, принадлежали прадеду его супруги.