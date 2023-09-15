Депутат, котрого звинувачують у державній зраді, зазначив, що "і смішно, і грішно" йому від того, в чому його звинувачують. Нестор Шуфрич наголосив на тому, що суть звинувачення полягає в тому, що він буцімто зробив депутатські запити.

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Винить у всьому депутатські запити

Нестор Шуфрич, правда, запевняє, що щонайменше два запити підписані не ним.

"Суть питання по запитах: з'ясування обставин – увага – викрадення Чауса за часів Порошенка. В цьому побачили державну зраду. Публічні запити, публічні відповіді, навіть якщо хтось скористався моїми бланками, тому що підписи не мої стоять – це однозначно. Я не бачу питання: де тут злочин", – зазначив він.

Опального нардепа спитали про його зв'язок з Володимиром Сівковичем і те, що він міг виконувати його доручення. На що Нестор Шуфрич почав огризатися.

Ви уявляєте собі, де Сівкович, а де я? Я не та людина, яка виконує вказівки,

– заявив він.

Нестор Шуфрич зазначив, що знає Сівковича, адже разом працювали. Він запевнив, що "можна посадити пів країни", якщо звинувачувати інших людей лише через їхні знайомства. Затриманий нардеп зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення не спілкувався з політиком.

Спитали його також про російську та радянську символіку, яку виявили під час обшуків. За його словами так говорити про знахідки, "не коректно, тому що це артефакти". Шуфрич додав, що серед виявлено було "багато українських артефактів". Він додав, що він колекціонер, і що в нього у декларації декілька тисяч орденів.

Це не російська символіка. Це були предмети часів до Радянського періоду. Тобто це не російська сьогоднішня. А медалі, які вам показали, це були медалі до 75-річчя перемоги над фашизмом. Я не розумію, в чому там кримінал,

– відреагував він на питання про радянську символіку.

Що стосується мундирів, то вони, запевняє Шуфрич, належали прадідові його дружини.

Запевняв, що активно вів перемовини з трьома країнами, щоб вони підтримали вступ України до ЄС. І що 21 вересня у нього запланована зустріч з главою однієї із них. І що саме тому його захист наполягає на тому, щоб його не брали під варту.

Що стосується НАТО. Я би й сьогодні не наполягав на цьому питанні, але я більше ніколи не повірю росіянам так, як я їм вірив. Тому що вони один раз, напавши на нас... я, на жаль, змушений думати про те, що в часи моїх синів і внуків з’явиться ще один шалений "Путін-2" і знову вирішить нас захопити,

– переконував журналістів він.