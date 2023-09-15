Утром 15 сентября СБУ провела обыски в доме нардепа и его окружении. Известно, что у Шуфрича обнаружили георгиевские ленты , двуглавые орлы и советские награды, пишет 24 Канал .

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Что происходит в суде

Заседание должно было начаться ориентировочно в 16.45, однако судья Сергей Вовк перенес заседание на 17.45 15 сентября. В Офисе генпрокурора сообщали, что будут просить о мере пресечения в виде содержания под стражей .

Ориентировочно в 18.15 Шуфрич пришел в суд в сопровождении адвокатов.

Шуфрич прибыл в помещение Печерского райсуда Киева: смотрите видео

Защита нардепа просил час на ознакомление с материалами дела. Ведь, по словам адвокатов, недавно закончились обыски, и они долго ехали в суд.

Прокуроры ходатайствовали о проведении заседания в закрытом режиме , чтобы не разглашать охраняемые законом тайны. Зато защита Шуфрича была против этого ходатайства.

Именно поэтому суд принял решение провести заседание в закрытом режиме. Однако объявил перерыв до 19 часов 15 сентября.

Что известно о деле Шуфрича