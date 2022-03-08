Ведь пытаться окружить и взять одновременно 4 крупных агломерации – это безумие. Об этом заявил Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента.

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У захватчиков тут – недостаточно сил

Арестович считает, что россияне могут сконцентрировать свои силы и попытаться нанести новый удар по Украине. Но закончится это все для них плохо. Ведь у них просто не хватает сил, чтобы брать такие крупные города, как Николаев, не говоря уже и о Киеве. Для этого нужно было бы в 10 раз больше военных, чем они отправляют.

Предыдущий план провалился. Сымпровизировать они не могли и не захотели возражать Путину. Он их гонит сюда "железным посохом",

– пояснил советник главы ОП.

Русские выполняют бессмысленные приказы

Оккупанты вынуждены выполнять приказ Путина – именно так, как он его поставил, добавил Арестович. "Но пытаться одновременно взять Харьков, Киев, Николаев и Мариуполь – большего безумия с военной точки зрения невозможно себе представить. Но они сейчас это выполняют", – отметил он.

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