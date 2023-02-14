Это будет для всех сюрпризом, – ОК "Юг" о присутствии ВСУ на Змеином

Недавно россияне атаковали Змеиный остров с воздуха. Они применили противокорабельные ракеты "Оникс",

С помощью тактической авиации оккупанты пытаются продвинуться на остров и разведать, что же там происходит. Покоя на этот счет нет. Об этом 24 Канала сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Пытаются продемонстрировать силу

Как отмечает спикер, в нарративах врага есть продолжение действий на юге. По всей вероятности, что бомбардировка острова, на котором осталась лишь брошенная захватчиками же техника, может свидетельствовать о том, что они намекают на возможность высадки своего десанта.

Но мы понимаем, что такая высадка будет обречена, потому что на таком небольшом клочке земли им удержаться не удастся без поддержки флота, что боится и скрывается, и других подразделений, которых рядом нет. Поэтому это, вероятнее всего, игра мышцами и демонстрация силы,

– считает Гуменюк.

Кроме того, оккупанты пытались разведать, не развернули ли наши Силы обороны там какое-то мощное подразделение, которое будет донимать их в будущем.

Что касается присутствия украинских военных на Змеином, спикер ОК "Юг" традиционно сохранила интригу. "Пусть это для всех станет сюрпризом", – сказала она.