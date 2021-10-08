Судьи-коррупционеры просто очень боятся этой реформы. Об этом в эфире 24 канала сказал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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Жернаков: Боятся реформу как огня

По его словам, судьи знают, что как только независимые международные эксперты возьмутся за реформирование Высшего совета правосудия, из него выбросят всех, кто годами порочил судебную систему и хранил коррупционеров на своих местах.

Поэтому они боятся сильно, как огня, эту реформу. Если она воплотится – это будет их конец,

– отметил Жернаков.

Он пояснил, что именно поэтому они решили обратиться в Конституционный Суд. В то же время в КСУ сидят уже другие судьи, которые также имеют конфликт интересов. Там уже готовы эту реформу отменять и, вероятнее всего, отменят.

Кстати! В DEJURE отмечают, что сейчас единственный, кто может исправить ситуацию, это Зеленский. Ведь на нем – полная политическая ответственность за успех реформы.

В чем проблема реформы

В реформе 2016 года, как рассказал Жернаков, одна из хороших вещей, которая была предусмотрена, это решение об участии в конкурсе в Верховный Суд, по результатам которого может быть обжалование только по процессуальным основаниям.

Понятно, что старые суды отменят любые новые усилия, если им дать такую возможность. Проблема нынешней реформы заключается в том, что слишком много полномочий в осуществлении этой реформы фактически по замене судей в обновлении судейского корпуса предоставили самим судьям, которых пытаемся заменить. Михаил Жернаков Глава правления DEJURE

"Тем самым бандитам, которых мы хотим выбросить из системы, дали все рычаги влияния для внедрения этого закона в жизнь. А потом удивляемся, почему бандиты не хотят сами себя закрывать в тюрьмы или, по крайней мере, увольнять с должностей", – отметил Жернаков.

Блокирование судебной реформы: основное

Пленум Верховного суда обратился к КСУ с просьбой проверить на конституционность судебную реформу президента. За такое обращение проголосовали 129 участников пленума, против – лишь 15.

Среди тех, кто поддержал это решение, и председатель Верховного Суда Валентина Данишевская. Сначала судьи хотели голосовать в закрытом режиме, однако большая часть из них была против.

Судьи видят нарушение Конституции в части формирования Этического совета при Высшем совете правосудия. А именно – что в него должны войти независимые международные эксперты с решающим правом голоса.

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