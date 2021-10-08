Судді-корупціонери просто дуже бояться цієї реформи. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.
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Жернаков: Бояться реформу як вогню
За його словами, судді знають, що щойно незалежні міжнародні експерти візьмуться за реформування Вищої ради правосуддя, з неї викинуть всіх, хто роками паплюжив судову систему та зберігав корупціонерів на своїх місцях.
Тому вони бояться сильно, як вогню, цю реформу. Якщо вона втілиться – це буде їхній кінець,
– наголосив Жернаков.
Він пояснив, що саме тому вони вирішили звернутися до Конституційного Суду. Водночас у КСУ сидять вже інші судді, які також мають конфлікт інтересів. Там вже готові цю реформу скасовувати і, найімовірніше, скасують.
Яка проблема реформи
В реформі 2016 року, як розповів Жернаков, одна з хороших речей, яка була передбачена, це рішення про участь у конкурсі до Верховного Суду, за результатами якого може бути оскарження лише з процесуальних підстав.
Зрозуміло, що старі суди скасують будь-які нові потуги, якщо їм дати таку можливість. Проблема теперішньої реформи полягає в тому, що надто багато повноважень у провадженні цієї реформи щодо фактично заміни суддів в оновленні суддівського корпусу надали самим суддям, яких намагаємось замінити.
"Тим самим бандитам, яких ми хочемо викинути із системи, дали всі важелі впливу для впровадження цього закону в життя. А потім дивуємось, чому бандити не хочуть самі себе закривати в тюрми чи, принаймні, звільняти з посад", – зазначив Жернаков.
Блокування судової реформи: основне
- Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ з проханням перевірити на конституційність судову реформу президента. За таке звернення проголосували 129 учасників пленуму, проти – лише 15.
- Серед тих, хто підтримав це рішення й голова Верховного Суду Валентина Данішевська. Спочатку судді хотіли голосувати у закритому режимі, однак більша частина з них була проти.
- Судді бачать порушення Конституції у частині формування Етичної ради при Вищій раді правосуддя. А саме – що до неї мають увійти незалежні міжнародні експерти з вирішальним правом голосу.
У DEJURE сказали, що бояться судді: дивіться відео