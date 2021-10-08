Щоб це зробити – потрібно 2 тижні. Водночас для того, щоб посадити у в'язницю – треба 3 роки. Про це розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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Україна може виграти час
За його словами, Офісу Президента потрібно вже зараз ворушитися, а не потім. Їм не треба чекати, щоб Конституційний Суд визначив судову реформу неконституційною.
Офіс обрав тактику "чекаємо кінця жовтня, щоб Рада суддів розблокувала реформу". Ми втрачаємо 4 тижні,
– наголосив Шабунін.
Він вважає, що вже зараз потрібно подавати закон, який просто прибирає суддів з цієї реформи. Тоді якщо Верховний Суд звернеться, а КСУ захоче знищити реформу, то Україна виграє час.
"Ми швидко реалізуємо реформу і тоді рішення КСУ не зможе її "відкатати". Якщо не встигнемо, то рішення КСУ "вб'є" не тільки цю реформу, а й взагалі "вб'є" можливість цієї реформи", – пояснив голова ЦПК.
Шабунін: ВРП захищає поганих суддів
Вища рада правосуддя, як зауважив Шабунін, замість виганяти поганих суддів, захищає їх. Наприклад, як це було із суддею Павлом Вовком.
ВРП не тільки не звільнила, а навіть не відсторонила його. Жодним чином не покарала, хоча мала всі докази,
– зауважив голова ЦПК.
Водночас суддю Антикорупційного суду, який просто дав дозвіл на обшуки у справі Вовка, ВРП покарала. І таких випадків сотні. Найважливіша частина судової реформи – це очищення цього органу. Якщо він буде чесним, то далі сам очистить судову систему.
Справа Вовка: основне
- Ще у 2019 році опублікували аудіозаписи, де судді Окружного адміністративного суду Києва домовлялись про конкретні судові рішення. Фігурантом плівок став Павло Вовк.
- Він разом із колегами обговорював, як має намір контролювати судову систему України і впливати на державні рішення.
- Вовку та заступнику голови суду Євгену Аблову оголосили підозру, а пізніше його оголосили в розшук.
- Скандальний суддя не з'являється в суді, тому його оштрафували.
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