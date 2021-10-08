Щоб це зробити – потрібно 2 тижні. Водночас для того, щоб посадити у в'язницю – треба 3 роки. Про це розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

До теми Активісти пікетували Верховний Суд: презентували альтернативний нагрудний знак

Україна може виграти час

За його словами, Офісу Президента потрібно вже зараз ворушитися, а не потім. Їм не треба чекати, щоб Конституційний Суд визначив судову реформу неконституційною.

Офіс обрав тактику "чекаємо кінця жовтня, щоб Рада суддів розблокувала реформу". Ми втрачаємо 4 тижні,

– наголосив Шабунін.

Він вважає, що вже зараз потрібно подавати закон, який просто прибирає суддів з цієї реформи. Тоді якщо Верховний Суд звернеться, а КСУ захоче знищити реформу, то Україна виграє час.

"Ми швидко реалізуємо реформу і тоді рішення КСУ не зможе її "відкатати". Якщо не встигнемо, то рішення КСУ "вб'є" не тільки цю реформу, а й взагалі "вб'є" можливість цієї реформи", – пояснив голова ЦПК.

Нагадаємо! Під стінами Верховного Суду 8 жовтня відбулась акція. На ній презентували альтернативний нагрудний знак суддів, який вказує на їхню недоброчесність.

Шабунін: ВРП захищає поганих суддів

Вища рада правосуддя, як зауважив Шабунін, замість виганяти поганих суддів, захищає їх. Наприклад, як це було із суддею Павлом Вовком.

ВРП не тільки не звільнила, а навіть не відсторонила його. Жодним чином не покарала, хоча мала всі докази,

– зауважив голова ЦПК.

Водночас суддю Антикорупційного суду, який просто дав дозвіл на обшуки у справі Вовка, ВРП покарала. І таких випадків сотні. Найважливіша частина судової реформи – це очищення цього органу. Якщо він буде чесним, то далі сам очистить судову систему. Віталій Шабунін Голова ЦПК

Справа Вовка: основне

Ще у 2019 році опублікували аудіозаписи, де судді Окружного адміністративного суду Києва домовлялись про конкретні судові рішення. Фігурантом плівок став Павло Вовк.

Він разом із колегами обговорював, як має намір контролювати судову систему України і впливати на державні рішення.

Вовку та заступнику голови суду Євгену Аблову оголосили підозру, а пізніше його оголосили в розшук.

Скандальний суддя не з'являється в суді, тому його оштрафували.

Шабунін сказав, як "не вбити" судову реформу: дивіться відео