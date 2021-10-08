Чтобы это сделать – нужно 2 недели. Однако для того, чтобы посадить в тюрьму – надо 3 года. Об этом рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
К теме Активисты пикетировали Верховный Суд: презентовали альтернативный нагрудный знак
Украина может выиграть время
По его словам, Офису Президента нужно уже сейчас шевелиться, а не потом. Им не нужно ждать, чтобы Конституционный Суд определил судебную реформу неконституционной.
Офис избрал тактику "ждем конца октября, чтобы Совет судей разблокировал реформу". Мы теряем 4 недели,
– отметил Шабунин.
Он считает, что уже сейчас нужно подавать закон, который просто убирает судей из этой реформы. Тогда если Верховный Суд обратится, а КСУ захочет уничтожить реформу, то Украина выигрывает время.
"Мы быстро реализуем реформу и тогда решение КСУ не сможет ее "откатать". Если не успеем, то решение КСУ "убьет" не только эту реформу, но и вообще "убьет" возможность этой реформы", – пояснил председатель ГПК.
Шабунин: ВСП защищает плохих судей
Высший совет правосудия, как заметил Шабунин, вместо выгонять плохих судей, защищает их. Например, как это было с судьей Павлом Вовком.
ВСП не только не уволил, но даже не отстранил его. Никоим образом не наказал, хотя имел все доказательства,
– отметил председатель ГПК.
В то же время судью Антикоррупционного суда, который просто дал разрешение на обыски по делу Вовка, ВСУ наказал. И таких случаев сотни. Важнейшая часть судебной реформы – это очищение этого органа. Если он будет честным, то дальше сам очистит судебную систему.
Дело Вовка: основное
- Еще в 2019 году опубликовали аудиозаписи, где судьи Окружного административного суда Киева договаривались о конкретных судебных решениях. Фигурантом пленок стал Павел Вовк.
- Он вместе с коллегами обсуждал, как намерен контролировать судебную систему Украины и влиять на государственные решения.
- Вовку и заместителю председателя суда Евгению Аблову объявили подозрение, а позже его объявили в розыск.
- Скандальный судья не появляется в суде, поэтому его оштрафовали.
Шабунин сказал, как "не убить" судебную реформу: смотрите видео