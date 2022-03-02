Это будет огромная ошибка Путина, – мэр Житомира заявил, что город готов обороняться

Оккупанты хотели ударить по базе десантников из 95 ОДШБр, однако попали в несколько домов и повредили больницу. Несмотря на страшные действия боевиков, город готов защищаться.

Оккупационные войска не смогут легко зайти. Об этом в эфире 24 канала сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Обратите внимание После удара крылатой ракетой по Житомиру горят жилые дома

По его словам, на месте удара бомбы погибли люди, в том числе – дети. "Клостик авиабомбы будет доказательством в Гааге и мы положим его на могилку российского оккупанта", – сказал он.

Ситуация в городе – под контролем

Сухомлин заметил, что гуманитарная ситуация в городе контролируется. Состоялся разговор с владельцами торговых сетей и автозаправочных станций. Населению будут обеспечивать соцвыплаты.

"Если он (Путин – 24 канал) захочет к нам зайти, это будет его огромная ошибка. Жители Житомира строят еще один город – город крепости ", – подчеркнул мэр.

Мэр Житомира рассказал о ситуации в городе: смотрите видео



Известно, что удар по Житомиру нанесли крылатыми ракетами "Калибр". Известно, что два человека погибли, трое – пострадали.

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