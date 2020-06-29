Национального совета реформ Украины предлагает несколько изменений, над которыми надо работать государству. Первой из них является реформа таможни, где основным признаком должны стать скорость и отсутствие взяток.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

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"Я когда-то сделал лучшую таможню в мире – это было в Грузии, согласно всем международным организациями. Главным преимуществом в Грузии было то, что все забыли о существовании таможни. Это вообще не было проблемой для рядовых граждан и не проблемой для политиков. Это никогда не фигурирует в риторике политики", – рассказал Саакашвили.

По его мнению, концепция, которую разрабатывают украинско-грузинская команда, облегчит и улучшит жизнь перевозчиков и обычных граждан, которые пользуются услугами, когда пересекают государственную границу.

► Детали концепции реформы

"Это будет полностью измененная концепция, как с патрульной полицией. Кстати, патрульная полиция также в некоторых грузинских реформах имеет сильное влияние. Ее тоже делали грузинские специалисты. Здесь есть наша команда, которая делала нашу грузинскую реформу, затем ее пригласили в Албанию и Азербайджан. В Азербайджане – очень коррумпированная таможня. Они сильно улучшили ситуацию", – подчеркнул Саакашвили.

Он добавил, что люди хотят, чтобы процедура на таможне была ускоренная – чтобы все принималось компьютерами, а не чиновниками и таможенниками. Кроме того, в такой системе некому предложить взятки. Все решения принимает компьютер, а количество необходимых документов сокращается в 5 раз.

"Это очень упрощает процедуру прохождения контроля. Контроль всех контейнеров, пересекающих границу, смещается со 100% до 5%. И вообще, если это примут, возможность коррупции прекращается навсегда", – пояснил Саакашвили.

Что известно о Национальном совете реформ

Это специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины, целью которого является стратегическое планирование, согласование позиций по реформам в Украине, а впоследствии – мониторинг их реализации. Обновленная Национальная рада реформ в Украине заработает 30 июня.

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