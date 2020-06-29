Національної ради реформ України пропонує декілька змін, над якими треба працювати державі. Першою з них є реформа митниці, де основною ознакою мають стати швидкість і відсутність хабарів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.

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"Я колись зробив найкращу митницю у світі – це було в Грузії, згідно з усіма міжнародними організаціями. Головною перевагою в Грузії було те, що всі забули про існування митниці. Це взагалі не було проблемою для пересічних громадян і не проблемою для політиків також. Це ніколи не фігурує в риториці політики", – розповів Саакашвілі.

На його думку, концепція, яку розробляють українсько-грузинська команда, полегшить і покращить життя перевізників та звичайних громадян, які користуються послугами, коли перетинають державний кордон.

► Деталі концепції реформи

"Це буде повністю змінена концепція, як із патрульною поліцією. До речі, патрульна поліція також у деяких грузинських реформах має сильний вплив. Її теж робили грузинські фахівці. Тут є наша команда, яка робила нашу грузинську реформу, потім її запросили до Албанії та Азербайджану. В Азербайджані – дуже корумпована митниця. Вони сильно покращили ситуацію", – наголосив Саакашвілі.

Він додав, що люди хочуть, аби процедура на митниці була пришвидшена – щоб все приймалося комп'ютерами, а не посадовцями й митниками. Окрім того, у такій системі немає кому запропонувати хабарі. Усі рішення приймає комп'ютер, а кількість потрібних документів скорочується в 5 разів.

"Це дуже спрощує процедуру проходження контролю. Контроль усіх контейнерів, які перетинають кордон, зміщується зі 100% до 5%. І взагалі, якщо це приймуть, можливість корупції припиняється назавжди", – пояснив Саакашвілі.

Що відомо про Національну раду реформ Це спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України, метою якого є стратегічне планування, узгодження позицій щодо реформ в Україні, а згодом – моніторинг їх реалізації. Оновлена Національна рада реформ в Україні запрацює 30 червня.

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