Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, предстоит решающее сражение войны.
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Жданов: По результатам битвы все станет ясно
Жданов предположил, что главные события полномасштабной российско-украинской войны будут происходить именно на Донбассе и на юге Украины. На Юге – это Мариуполь, а на Донбассе – зона ООС.
Я думаю, что это будет решающим сражением этой войны,
– спрогнозировал он.
Также военный эксперт добавил, что на остальных направлениях будет попытка атаковать, для того, чтобы Украина не могли перебросить силы на Донетчину и Луганщину.
По результатам этой битвы мы будем понимать, насколько близки к победе и что нам дальше делать. Тогда мы с вами можем возвращаться к вопросу прогнозов относительно длины или продолжительности этой войны.