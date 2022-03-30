Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, має відбутись вирішальна битва війни.

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Жданов: За результатами битви все стане зрозуміло

Жданов припустив, що головні події повномасштабної російсько-української війни відбуватиметься саме на Донбасі та Півдні України. На Півдні – це Маріуполь, а Донбасі – зона ООС.

Я думаю, що це буде вирішальною битвою цієї війни,

– спрогнозував він.

Також військовий експерт додав, що на решти напрямків буде спроба атакувати для того, щоб Україна не могли перекинути сили на Донеччину та Луганщину.