Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, має відбутись вирішальна битва війни.
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Жданов: За результатами битви все стане зрозуміло
Жданов припустив, що головні події повномасштабної російсько-української війни відбуватиметься саме на Донбасі та Півдні України. На Півдні – це Маріуполь, а Донбасі – зона ООС.
Я думаю, що це буде вирішальною битвою цієї війни,
– спрогнозував він.
Також військовий експерт додав, що на решти напрямків буде спроба атакувати для того, щоб Україна не могли перекинути сили на Донеччину та Луганщину.
За результатами цієї битви ми розумітимемо наскільки близькі до перемоги й що нам далі робити. Тоді ми з вами можемо повертатись до питання прогнозів стосовно довжини чи тривалості цієї війни.