"Это будет славная охота": у пленного оккупанта на форме нашли циничный патч – видео

Вооруженные Силы Украины взяли очередную партию оккупантов в плен. На этот раз им не удастся врать об "учениях" – на военном патче одного из боевиков украинские военные увидели надпись – "Это будет славная охота".

Россияне знали, куда едут и собирались делать это с удовольствием – один из них даже прикрепил патч, на котором написано "Это будет славная охота".

Важно "Расконсервированная" российская техника – разворована, а командир танкового полка застрелился

На видео видно нашивку и лицо оккупанта, который, похоже, получил свое. С его (и другими) преступлениями против украинцев будут разбираться международные институты.

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