Соединенные Штаты Америки оказывают Украине безумную поддержку и помощь. Они стали нашим мощным союзником, всячески способствующим нашей победе над российскими захватчиками.

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Ожидаемый визит Байдена

Президент США Джо Байден постоянно выражает поддержку Украине и делает все возможное, чтобы увеличить размер помощи нашей армии и ускорить процесс ее предоставления.

По мнению Зеленского, Джо Байдену стоит приехать в Украину и своими глазами увидеть последствия всех тех зверств, которые творят в Украине российские оккупанты. Кроме того, это был бы очень важный сигнал всему нашему народу.

Вы представьте, что значит для нашего общества визит президента крупнейшей демократической страны в мире. США – наш стратегический партнер, и этот визит был бы очень мощным сигналом,

– сказал Зеленский.

Он напомнил, какое большое влияние на наш народ и на самого Джонсона оказал визит британского премьера, и заверил, что Украина всегда ждет Джо Байдена у себя в гостях.

Война России Украине: последние новости

Россияне воруют украинское зерно и блокируют порты. Это создает большую угрозу продовольственной безопасности во всем мире. Кроме того, некоторые страны пытаются без лишней огласки у всех за спинами договариваться с Россией о покупке ворованного украинского зерна.

Украина получит от Великобритании большее количество оружия. Британское правительство решило увеличить военную помощь Украине в 2 раза – до 1,6 миллиарда долларов.

Большое воздушное сражение идет около острова Змеиный. Десятки самолетов участвуют в столкновениях, российские оккупанты терпят очередные потери. В целом сутки на Юге прошли для россиян не слишком успешно – ВСУ поразили более 120 целей врага и ликвидировали как минимум 80 рашистов.

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