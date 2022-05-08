Сполучені Штати Америки надають Україні просто шалену підтримку та допомогу. Вони стали нашим потужним союзником, який усіляко сприяє нашій перемозі над російськими загарбниками.

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Очікуваний візит Байдена

Президент США Джо Байден постійно висловлює підтримку Україні та робить усе можливе, щоб збільшити розмір допомоги нашій армії та пришвидшити процес її надання.

На думку Зеленського, Джо Байдену варто приїхати в Україну та на власні очі побачити наслідки усіх тих звірств, які коять в Україні російські окупанти. Окрім того, це був би дуже важливий сигнал для усього нашого народу.

Ви уявіть, що означатиме для нашого суспільства візит президента найбільшої демократичної країни у світі. США – наш стратегічний партнер, і цей візит був би дуже потужним сигналом,

– сказав Зеленський.

Він нагадав, який великий вплив на наш народ та на самого Джонсона мав візит британського прем'єра, та запевнив, що Україна завжди чекає Джо Байдена у себе в гостях.

Війна Росії Україні: останні новини

Росіяни крадуть українське зерно та блокують порти. Це створює велику загрозу для продовольчої безпеки в усьому світі. Окрім того, деякі країни намагаються без зайвого розголосу в усіх за спинами домовлятися з Росією про купівлю краденого українського зерна.

Україна отримає від Великої Британії більше зброї. Британський уряд вирішив збільшити військову допомогу Україні у 2 рази – до 1,6 мільярда доларів.

Велика повітряна битва точиться поблизу острова Зміїний. Десятки літаків беруть участь у сутичках, російські окупанти зазнають чергових втрат. Загалом доба на Півдні пройшла для росіян не надто успішно – ЗСУ вразили понад 120 цілей ворога та ліквідували як мінімум 80 рашистів.

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