Об удивительном инциденте рассказали в канцелярии Сената Берлина. Видеозвонок прекратился, как только Гиффай поняла, что это дипфейк.
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Мэр Берлина Франциска Гиффай 30 минут общалась с мужчиной, представившимся мэром Киева Виталием Кличко. Однако во время этого разговора у политика возникли подозрения, что на самом деле это не Кличко.
Источник:DW
Об удивительном инциденте рассказали в канцелярии Сената Берлина. Видеозвонок прекратился, как только Гиффай поняла, что это дипфейк.
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