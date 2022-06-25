Про дивний інцидент розповіли в канцелярії Сенату Берліна. Відеодзвінок припинився, як тільки Ґіффай зрозуміла, що це – діпфейк.
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Мер Берліна Франциска Ґіффай 30 хвилин спілкувалась з чоловіком, який представився міським головою Києва Віталієм Кличком. Проте під час цієї розмови у політикині виникли підозри, що насправді це – не Кличко.
Джерело:DW
Про дивний інцидент розповіли в канцелярії Сенату Берліна. Відеодзвінок припинився, як тільки Ґіффай зрозуміла, що це – діпфейк.
До теми Бере участь у найбільшій битві свого життя, – Льюїс захоплений мужністю Кличка