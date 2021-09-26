Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Залужный прокомментировал свои слова в интервью Янине Соколовой. Там он подчеркнул, что прокатился бы на танке по самой старой улице Москвы.

Заметьте 50% танков уже модернизированы, – Залужный об обновлении вооружения в ВСУ

Больше, конечно, это был троллинг. И я ответил так, как хотела бы, пожалуй, услышать и Янина Соколова,

– отметил Залужный.

Генерал-лейтенант отметил, что его мечтой является освободить оккупированные территории. Чтобы Крым и Донбасс стали украинскими. Чтобы там запестрели украинские флаги, и закончилась война.

Что Залужный сказал об Арбате