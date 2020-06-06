Службу безопасности Украины создали в 1991 году. Тогда, как заверил секретарь СНБО Алексей Данилов, допустили одну, но очень большую ошибку.

Об этом он заявил в интервью программе "Есть вопрос" на 24 канале. Данилов уточнил, что подразумевает именно вопрос кадров в институции.

Читайте вторую часть интервью О ракетной программе ВСУ и создании нового министерства: интервью с Даниловым

Он отметил, что в 1991 году не закрыли старую институцию, а забрали те кадры, которые были там в советские времена, в новую Службу безопасности Украины. "Именно поэтому многие люди, которые были там агентурными сотрудниками – им было это неприятно", – сказал Данилов.

Я считаю, что это была наша очень большая ошибка. Мы должны построить службу с нуля. Тогда очень много вещей у нас происходили бы по-другому,

– заверил секретарь СНБО.

"То, что было во времена Кучмы, с майором Мельниченко, – это последствия того, что мы оставили здесь", – рассказал Данилов.

Смотрите полное интервью с секретарем СНБО: видео