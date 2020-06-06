Службу безпеки України створили у 1991 році. Тоді, як запевнив секретар РНБО Олексій Данілов, допустились однієї, але дуже великої помилки.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі. Данілов уточнив, що має на увазі саме питання кадрів в інституції.

Читайте другу частину інтерв'ю Про ракетну програму ЗСУ та створення нового міністерства: інтерв'ю з Даніловим

Він зазначив, що у 1991 році не закрили стару інституцію, а забрали ті кадри, які були там у радянські часи, у нову Службу безпеки України. "Саме тому багато людей, які були там агентурними співробітниками – їм було це неприємно", – сказав Данілов.

Я вважаю, що це була наша дуже велика помилка. Ми мали побудувати службу з нуля. Тоді дуже багато речей в нас відбувалися б по-іншому,

– запевнив секретар РНБО.

"Те, що було за часів Кучми, з майором Мельниченком, – це наслідки того, що ми тут залишили", – розповів Данілов.

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