Постоянный представитель Украины в ООН подчеркнул, что это очередной шабаш, который собирают путинисты.

Важно Изгнание России из Совета по правам человека – это катастрофа и полное фиаско для нее, – Кислица

Треш-группа путинистов при ООН объявила об очередном шабаше в Нью-Йорке – Аррия РБ 6 мая о "западных фейках об Украине",

– написал Кислица.

Картинку к сообщению дипломат прикрепил соответствующую.

Троллинг от Кислицы в ООН

Сергей Кислица усердно развенчивает ложь, которую пытается распространять представитель России в ООН Василий Небензя.

К примеру, украинский дипломат отметил, что Небензя манипулировал отрывком из интервью, обнародованного ресурсом Meduza. Кислица подчеркнул, что абзац, который цитировал Небензя, полностью звучал так: "бывало так, что русские солдаты передавали сухпайки в подвал, а затем бросали туда гранату". Россиянин об этом отрывке, конечно, "забыл".

Кроме того, украинец сильно троллит Небензю. Например, на заседании Совбеза он читал книгу "Что не так с дипломатией" во время выступления россиянина.

Также Кислица подметил, что пропагандистские СМИ распространили заявление Захаровой, которое говорит, что СССР не прекратила, а продолжила свою международную правосубъектность. Он спросил у Небензи, как оно – сидеть в кресле постоянного члена Совета безопасности СССР.

Заметьте – Все, что прочтет Небензя, написано кровью замученных в Буче, – Кислица о саммите Совбеза ООН: