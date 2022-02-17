Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился 17 февраля на заседании Совбеза ООН к представителю России Сергею Вершинину.
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Кислица потроллил Россию из-за странных заявлений
Сначала Кислица зачитал текст сообщения, который недавно сделала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
С точки зрения международного права геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению Советского Союза как субъекта международного права. СССР не прекратил свое существование,
– процитировал Захарову Кислица.
Далее он поинтересовался у Вершинина, как это сидеть в кресле постоянного представителя в Совбезе ООН от СССР. "Ведь так указывает действующая редакция устава ООН, что это место бывшего Советского Союза?", – спросил он.
К слову, согласно уставу ООН, Россия является правопреемницей Советского Союза.
Заседание Совбеза ООН 17 февраля: коротко
- Экстренное заседание Совбеза ООН собрали вечером 17 февраля – из-за угрозы возможного вторжения России на украинскую территорию.
- СММ ОБСЕ обнародовало данные с массовыми обстрелами на линии разграничения. А заместитель генсека ООН Розмари Дикарло сообщила, что это самая напряженная ситуация за последние 8 лет.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Совет Безопасности ООН несет главную ответственность за сохранение мира. Новая российская агрессия против Украины – это настоящая угроза. Кроме того, он заявил, что Россия делает шаги на пути к войне.
- Россия на заседании в очередной раз заявила, что отводит свои войска на места постоянной дислокации после учений.
- Кроме того, со стороны государства-агрессора на заседании выступила скандальная блогерша Татьяна Монтян. Она "отбеливала" оккупантов и обвиняла Киев в "невыполнении минских договоренностей".
Обратите внимание – Блинкен о возможности нападения уже на этой неделе: смотрите видео