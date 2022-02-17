Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился 17 февраля на заседании Совбеза ООН к представителю России Сергею Вершинину.

Читайте также На заседании ООН выступила одиозная Татьяна Монтян: "отбеливала" оккупантов и обвиняла Киев

Кислица потроллил Россию из-за странных заявлений

Сначала Кислица зачитал текст сообщения, который недавно сделала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

С точки зрения международного права геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению Советского Союза как субъекта международного права. СССР не прекратил свое существование,

– процитировал Захарову Кислица.

Далее он поинтересовался у Вершинина, как это сидеть в кресле постоянного представителя в Совбезе ООН от СССР. "Ведь так указывает действующая редакция устава ООН, что это место бывшего Советского Союза?", – спросил он.

К слову, согласно уставу ООН, Россия является правопреемницей Советского Союза.

Заседание Совбеза ООН 17 февраля: коротко

Экстренное заседание Совбеза ООН собрали вечером 17 февраля – из-за угрозы возможного вторжения России на украинскую территорию.

СММ ОБСЕ обнародовало данные с массовыми обстрелами на линии разграничения. А заместитель генсека ООН Розмари Дикарло сообщила, что это самая напряженная ситуация за последние 8 лет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Совет Безопасности ООН несет главную ответственность за сохранение мира. Новая российская агрессия против Украины – это настоящая угроза. Кроме того, он заявил, что Россия делает шаги на пути к войне.

Россия на заседании в очередной раз заявила, что отводит свои войска на места постоянной дислокации после учений.

Кроме того, со стороны государства-агрессора на заседании выступила скандальная блогерша Татьяна Монтян. Она "отбеливала" оккупантов и обвиняла Киев в "невыполнении минских договоренностей".

Обратите внимание – Блинкен о возможности нападения уже на этой неделе: смотрите видео