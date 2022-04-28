Постійний представник України в ООН наголосив, що це черговий шабаш, який збирають путіністи.

Важливо Вигнання Росії з Ради з прав людини – це катастрофа й повне фіаско для неї, – Кислиця

Треш-гурт путіністів при ООН оголосив про черговий шабаш у Нью-Йорку – Аррія РБ 6 травня про "західні фейки про Україну",

– написав Кислиця.

Картинку до допису дипломат прикріпив відповідну.

Тролінг від Кислиці в ООН

Сергій Кислиця старанно розвінчує брехню, яку намагається поширювати представник Росії в ООН Василь Небензя.

Наприклад, український дипломат зауважив, що Небензя маніпулював уривком з інтерв'ю, оприлюдненого ресурсом Meduza. Кислиця наголосив, що абзац, який цитував Небензя, повністю звучав так: "бувало так, що російські солдати передавали сухпайки у підвал, а потім кидали туди гранату". Росіянин про цей уривок, звичайно, "забув".

Крім того, українець добряче тролить Небензю. Наприклад, на засіданні Радбезу він читав книгу "Що не так із дипломатією" під час виступу росіянина.

Також Кислиця підмітив, пропагандистські ЗМІ поширили заяву Захарової, яка каже, що СРСР не припинила, а продовжила свою міжнародну правосуб'єктність. Він запитав у Небензі, як воно – сидіти у кріслі постійного члена Ради безпеки СРСР.

Зауважте – Все, що прочитає Небензя, написано кров'ю закатованих у Бучі, – Кислиця про саміт Радбезу ООН: