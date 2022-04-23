Представник України в ООН Сергій Кислиця, якому було доручене завдання влучити Росію із Ради Безпеки ООН, розповів, які це наслідки має для країни-агресорки.

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Повна катастрофа для Росії

За словами Кислиці, для країни, яка вважає себе постійним членом Радбезу, – виключення із Ради з прав людини – повна катастрофа.

Це політичне і дипломатичне фіаско. І саме тому вони викинули білий прапор, сказавши відразу після голосування, що мали намір самі вийти з Ради,

– наголосив він.

Кислиця наголосив, що на засіданні Росія не наважилася бути присутньою на рівні посла. Він не з'явився, аби не соромитися.

Нагадаємо, рішення про вигнання Росії з Ради з прав людини ООН підтримали 93 країни зі 193 членів Генеральної асамблеї. 24 проголосували проти, 58 – утрималися.

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