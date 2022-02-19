Байден вновь выступил со срочным обращением в отношении Украины. Во время него журналисты спросили мнение политика, стоит ли Зеленскому на фоне обострения вокруг Украины ехать в Германию.

Важно Срочное обращение Байдена на фоне обострения на Донбассе: главные тезисы

Американский президент признался, что говорил с Зеленским более десятка раз.

Он сам должен принять это решение,

– подчеркнул Байден.

Хотя и политик допустил, что поездка может быть разумным решением, если стремиться к дипломатическому урегулированию ситуации.

Зеленский собирается на конференцию

Глава государства на выходные собирается посетить Германию с рабочей поездкой. В частности, 19 февраля, президент должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление запланировано в рамках блока "Региональные проблемы", темой будет "Украина и европейская безопасность".

Мюнхенская конференция посвящена именно агрессии России против Украины. Кроме того, в Германии Зеленский встретится с вице-президентом США Камалой Харрис.

Обращение Байдена: главное

Президент США в своем срочном обращении заявил, что имеет основания полагать, что Владимир Путин одобрил решение о нападении на Украину. Байден предупредил: Москва может атаковать Киев.

Также политик заявил, что Россия солгала, сказав, мол, обстрелы жилых районов на Донбассе устроила Украина.

Также он рассказал о 2 важных звонках с американскими и европейскими коллегами. Байден поговорил о ситуации в Украине с ведущими мировыми лидерами.

Важно – Обращение Джо Байдена по Украине от 18 февраля: