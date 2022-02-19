Байден знову виступив із терміновим зверненням щодо України. Під час нього журналісти запитали думку політика, чи варто Зеленському на фоні загострення навколо України їхати в Німеччину.
Важливо Термінове звернення Байдена на тлі загострення на Донбасі: головні тези
Американський президент зізнався, що говорив із Зеленським більше десятка разів.
Він сам має прийняти це рішення,
– наголосив Байден.
Хоча й політик допустив, що поїздка може бути розумним рішенням, якщо прагнути до дипломатичного врегулювання ситуації.
Зеленський збирається на конференцію
Глава держави на вихідні збирається відвідати Німеччину з робочою поїздкою. Зокрема, 19 лютого, президент має виступити на Мюнхенській безпековій конференції. Виступ запланований у межах блоку "Регіональні проблеми", темою буде "Україна та європейська безпека".
Мюнхенська конференція присвячена саме агресії Росії проти України. Крім того, у Німеччині Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.
Звернення Байдена: головне
- Президент США у своєму терміновому зверненні заявив, що має підстави вважати, що Володимир Путін схвалив рішення про напад на Україну. Байден попередив: Москва може атакувати Київ.
- Також політик заявив, що Росія збрехала, сказавши, мовляв, обстріли житлових районів на Донбасі влаштувала Україна.
- Також він розповів про 2 важливі дзвінки з американськими та європейськими колегами. Байден поговорив про ситуацію в Україні з провідними світовими лідерами.
Важливо – Звернення Джо Байдена щодо України від 18 лютого: