Байден знову виступив із терміновим зверненням щодо України. Під час нього журналісти запитали думку політика, чи варто Зеленському на фоні загострення навколо України їхати в Німеччину.

Важливо Термінове звернення Байдена на тлі загострення на Донбасі: головні тези

Американський президент зізнався, що говорив із Зеленським більше десятка разів.

Він сам має прийняти це рішення,

– наголосив Байден.

Хоча й політик допустив, що поїздка може бути розумним рішенням, якщо прагнути до дипломатичного врегулювання ситуації.

Зеленський збирається на конференцію

Глава держави на вихідні збирається відвідати Німеччину з робочою поїздкою. Зокрема, 19 лютого, президент має виступити на Мюнхенській безпековій конференції. Виступ запланований у межах блоку "Регіональні проблеми", темою буде "Україна та європейська безпека".

Мюнхенська конференція присвячена саме агресії Росії проти України. Крім того, у Німеччині Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Звернення Байдена: головне

Президент США у своєму терміновому зверненні заявив, що має підстави вважати, що Володимир Путін схвалив рішення про напад на Україну. Байден попередив: Москва може атакувати Київ.

Також політик заявив, що Росія збрехала, сказавши, мовляв, обстріли житлових районів на Донбасі влаштувала Україна.

Також він розповів про 2 важливі дзвінки з американськими та європейськими колегами. Байден поговорив про ситуацію в Україні з провідними світовими лідерами.

Важливо – Звернення Джо Байдена щодо України від 18 лютого: