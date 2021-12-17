Это его взбесило, – Милованов сказал, почему дрался с Данилюком

Тимофей Милованов подрался с Александром Данилюком в июле. Он рассказал откровенно, что тогда ссора переросла в драку внезапно. Данилюк-де не захотел слышать о своем прошлом времен Януковича.

Об этом советник главы Офиса Президента и директор Киевской школы экономики Милованов сказал в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он считает, что Данилюк неправ в ситуации, которая произошла с конкурсом на главу Бюро экономической безопасности.

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Почему началась драка

Как рассказал Милованов, во время разговора Данилюк утверждал, что он великий реформатор.

"На самом деле им была Гонтарева. Просто кому-то дом сожгли, а кто-то по эфирам ходит. Он тогда завелся, начал ей звонить, мол, сейчас она все подтвердит. Лера не глупая, не взяла трубку", – заметил Милованов.

Потом он мне говорит: "Тебе Ермак сказал". Я ему говорю: "Хочешь честно? Им пофиг было". Это его взбесило,

– добавил советник главы ОП.

По словам Милованова, Данилюк после этих слов стал обвинять его в продажности.

"Все знают, что он работал за Януковича, делал аналитику, получал деньги. Я ему это сказал, а он начал меня бить. Это уж слишком, я бы так сказал", – отметил он.

Милованов: Данилюк выполняет важную функцию

Несмотря на конфликт, Милованов считает, что Данилюк выполняет важную демократическую функцию.

"Мне неприятна та ситуация, которая сложилась. Я считаю, что он очень неправ. Однако фундаментально он выполняет важную демократическую функцию. Он привлекает внимание публичности к сути вопроса – назначению Мельника и его работе. Не было бы Данилюка, возможно, никто бы и не помнил этого", – заметил Милованов.

Конфликт Милованова и Данилюка