И это еще HIMARSы не подвезли: в России начался "фестиваль" массовой выдачи медалей

По-богатому. В первые месяцы россияне хоронили по-тихому по одному. Всевозможные там сельсоветы приспускали флаги и так далее. Но вот без салютов и пафоса.

Группой дешевле

Но некоторые губернаторы пиарятся на награждениях. Но и здесь есть одно но – в первые дни это были единичные награждения, а сейчас все больше ушло массовых награждений.

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Чтобы два раза не вставать, чиновник ждет, когда собралось с десяток погибших, – потом их можно за одну церемонию наградить орденами посмертно.

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В Волгограде в музее "Сталинградская панорама" раздавали ордена посмертно сразу для семи военных: старший лейтенант (две штуки), лейтенант, прапорщик (две штуки), младший сержант, рядовой.

Ну и параллельно какой-либо российский суд запретил газетам публиковать массовые страницы-некрологи, где рассказывали обо всех погибших из какого-либо города или региона.

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Одно дело, когда там одна – две фамилии. Другое дело, когда там уже через месяц набирается 50 – 100 новых фамилий. И каждый день – новые фамилии... И это еще HIMARS не подвезли.

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