Я не руковожу государством, как в "Не смотри вверх", – Зеленский о том, как нагнетается ситуация

Владимир Зеленский заявил, что Россия прибегает к психологическому давлению и запугиванию. Это происходит перед любыми встречами. В частности, речь идет о нормандском и Минском форматах.

Владимир Зеленский заявил, что для него вопрос эскалации – точно не менее острый, чем для США и других партнеров. Украинский лидер подчеркнул: "Я не руковожу государством, как в "Не смотри вверх".

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Зеленский заверил, что мы смотрим вверх и точно понимаем, что происходит с нашими людьми. В то же время Украина живет в этом 8 лет.

По словам Зеленского, нам важно смотреть не только вверх, но и под ноги. Президент отметил: "Мы можем потерять экономику государства". Однако самое главное – это люди.

Зеленский заметил, что высокая вероятность атаки – есть, она никуда не исчезла. В то же время она также была, в частности, в 2021, 2020, 2019 годах.

"Война может быть, но здесь три точки"

Украинский лидер заявил: 26 января была встреча советников нормандского формата. Если это не только политический театр, то это шаг к диалогу и мирному урегулированию процесса.

Поэтому я считаю, все-таки надо очень осторожно высказывать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война.

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул: война, к сожалению, может быть. Здесь надо ставить многоточие. Но нельзя поставить точку и сказать, что да, она точно будет.

Что известно о "Не смотри вверх"

"Не смотри вверх" – это комедийная политическая сатира от Netflix.

В фильме снялись Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип.

Лента уже получила ряд положительных отзывов. В частности, писательница Оксана Забужко отметила, что это лучшая американская "черная" комедия, которую она видела со времени Serial Mom.

Актриса Ирма Витовская отметила, что "наконец снят фильм о нашем "коллективном тупике".

Брифинг Владимира Зеленского для иностранных СМИ: смотрите видео