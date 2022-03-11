Это финальный экзамен для Европы, – Зеленский о вступлении Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам. В нем он затронул тему вступления Украины в Евросоюз.

По словам президента, сегодня и завтра в Европе будут продолжаться дискуссии по поводу будущего нашей страны в Европейском Союзе, информирует 24 канал.

К теме Я президент адекватной страны, – Зеленский записал новое обращение к украинцам

Зеленский о вступлении Украины в ЕС

Владимир Зеленский считает, что Украина, ее народ и армия уже сделали все, чтобы нас пригласили туда и хотели видеть там как равных.

Это финальный экзамен для Европы. Среди лидеров государств есть те, кто поддерживает Украину, а есть те, кто поддерживает только себя,

– сказал президент Украины.

Однако президент добавил, что видит, как к нам относятся народы всех европейских стран. И именно это он считает основным. Поддержка граждан разных стран на площадях европейских столиц доказывает, что Украина уже в Евросоюзе.

"Я точно знаю, что если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они точно избрали бы народ Украины. Ну а политики, я уверен, что они подстроятся. Желательно быстрее", – заметил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам за 10 марта: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!