Это финальный экзамен для Европы, – Зеленский о вступлении Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам. В нем он затронул тему вступления Украины в Евросоюз.
По словам президента, сегодня и завтра в Европе будут продолжаться дискуссии по поводу будущего нашей страны в Европейском Союзе, информирует 24 канал.
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Зеленский о вступлении Украины в ЕС
Владимир Зеленский считает, что Украина, ее народ и армия уже сделали все, чтобы нас пригласили туда и хотели видеть там как равных.
Это финальный экзамен для Европы. Среди лидеров государств есть те, кто поддерживает Украину, а есть те, кто поддерживает только себя,
– сказал президент Украины.
Однако президент добавил, что видит, как к нам относятся народы всех европейских стран. И именно это он считает основным. Поддержка граждан разных стран на площадях европейских столиц доказывает, что Украина уже в Евросоюзе.
"Я точно знаю, что если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они точно избрали бы народ Украины. Ну а политики, я уверен, что они подстроятся. Желательно быстрее", – заметил Зеленский.
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