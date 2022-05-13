Зеленского спросили, что он думает о достижениях Папы Римского по установлению мира в Украине. Ведь тот заявлял, что "НАТО слишком много лаяло вблизи границ России".

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Касательно слов Папы о НАТО, то нужно, чтобы ответил сам Альянс. Я встречался с Папой. Он несколько раз действительно хотел найти формат примирения между нашими государствами. С Папой это сложный момент,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что уважает понтифика и традиции очень важны для всего католического мира.

Реакция украинского общества на действия Папы

Зеленский объяснил итальянским журналистам, как на действия Папы реагирует украинский народ. Отметим, что Папа организовывал в Ватикане так называемую акцию примирения между Украиной и Россией. На ней две женщины, украинка и россиянка, несли знамена своих государств.

"Когда Папа молится за Украину – это то, что может сделать священник, так и есть. Мы ему благодарны за это, к нему высокое доверие. Когда он показывал на примере людей, которые несли 2 флага, украинский и российский, что должна быть дружба, то мы не смогли это воспринять. Это потому, что у нас произошел ментальный раскол", – объясняет президент.

По словам Зеленского, реакцию на этот флаг в Украине больше не ассоциируют как такой, что поднимается на соревнованиях. Тогда все знают, что эти спортсмены выиграли и заслуживают уважения.

Сегодня это знамя, с которым они убивали и убили нас, такова ассоциация. Поэтому сейчас, когда появляется российский флаг, он символизирует только одно – захват. У нас такое восприятие уже на уровне психологии. Я пока не понимаю, как это отключить. Надо время или извинения, но я не понимаю размер этих извинений,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что не понимает, как вернуть людям детей, которых они потеряли. Россияне убили 300 детей в Украине, а многих еще не обнаружили. Поэтому действия Папы, несмотря на уважение к нему, непонятны.

Последние заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский в этом же интервью также выразил свое мнение о действиях главы Франции Эммануэля Макрона. По словам президента, Макрону не следует искать выход для России. Он делает это напрасно.

Также говорил Зеленский и по поводу того, может ли на Донбассе быть автономия в определенном виде. По словам президента, Украина никогда не признает автономию Донбасса. Особенно после того, как Россия унесла там десятки тысяч жизней.

А в обращении к украинцам Владимир Зеленский заверил, что российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Однако Кремль все еще хочет скрыть правду.

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