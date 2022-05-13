Зеленського запитали, що він думає про досягнення Папи Римського щодо встановлення миру в Україні. Адже той заявляв, що "НАТО забагато гавкало поблизу кордонів Росії".

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З приводу слів Папи про НАТО, то треба, щоб відповів сам Альянс. Я зустрічався з Папою. Він декілька разів дійсно хотів знайти формат примирення між нашими державами. З Папою це складний момент,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що поважає понтифіка і традиції дуже важливі для всього католицького світу.

Реакція українського суспільства на дії Папи

Зеленський пояснив італійським журналістам, як на дії Папи реагує український народ. Зауважимо, що Папа організовував у Ватикані так звану акцію примирення між Україною та Росією. На ній дві жінки, українка та росіянка, несли прапори своїх держав.

"Коли Папа молиться за Україну – це те, що може зробити священник, так і є. Ми йому вдячні за це, до нього висока довіра. Коли він показував на прикладі людей, які несли 2 прапори, український та російський, що повинна бути дружба, то ми не змогли це сприйняти. Це тому, що у нас відбувся ментальний розкол", – пояснює президент.

За словами Зеленського, реакцію на цей прапор в Україні більше не асоціюють як такий, що піднімається на змаганнях. Тоді всі знають, що ці спортсмени виграли й заслуговують на повагу.

Сьогодні це прапор, з яким вони вбивали і вбили нас, така асоціація. Тому зараз, коли з'являється російський прапор, то він символізує тільки одне – захоплення. У нас таке сприйняття вже на рівні психології. Я поки не розумію, як це відключити. Треба час або вибачення, але я не розумію розмір цих вибачень,

– сказав Зеленський.

Він зауважив, що не розуміє, як повернути людям дітей, яких вони втратили. Росіяни вбили 300 дітей в Україні, а багатьох ще не знайшли. Тому дії Папи, попри повагу до нього, є незрозумілими.

Останні заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський в цьому ж інтерв'ю також висловив свою думку про дії очільника Франції Еммануеля Макрона. За словами президента, Макрону не варто шукати вихід для Росії. Він робить це геть даремно.

Також говорив Зеленський і з приводу того, чи може бути на Донбасі автономія у певному вигляді. За словами президента, Україна ніколи не визнає автономію Донбасу. Особливо після того, як Росія забрала там десятки тисяч життів.

А в зверненні до українців Володимир Зеленський запевнив, що російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі. Проте Кремль досі хоче приховати правду.

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