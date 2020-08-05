Спортсмены Ивано-Франковской области возмущены тем, что из-за внесения города к оранжевой зоне могут закрыть спортзалы. Поэтому устроили зарядку прямо под стенами ОГА.

Подробнее о протесте франковских спортсменов – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Более сотни пикетчиков с призывом не уничтожать спорт вышли под стены облгосадминистрации в Ивано-Франковске. Так сторонники здорового образа жизни ответили на решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям отнести город к оранжевой зоне карантина. Следовательно, в городе должны ограничить массовые мероприятия, а также запретить работу спортзалов и фитнес-центров.

"Сейчас очень странно, когда у меня на реабилитации девочка с ДЦП, которой я должен сказать: "извини, ты не придешь на тренировку, потому что бары, рестораны имеют право работать, а спортзалы решили закрыть". Это что такое?", – возмутился тренер Владимир Пиндус.

Представители клубов уверяют, что соблюдают все санитарные требования: везде есть антисептики, социальная дистанция, все тренажеры протирают после каждого человека. А занимаются они в масках и перчатках.

В зале в двадцать раз меньше людей, чем в любом развлекательном заведении. Зал – это место, где люди становятся сильнее, здоровее. Почему закрывать именно нас? Это геноцид спорта, как минимум,

– отметил совладелец тренировочного комплекса Олег Бабий.

Что говорит власть

Мэр города Руслан Марцинкив объяснил, что категорически против запрета. Но позволить спортклубам работать может только областная комиссия. В которую и обратился с соответствующей просьбой.

Если решение не пересмотрят, придется делать так, как Тернополь – собирать внеочередную сессию горсовета и принимать решение. Но это начнется перетягивание одеяла, будут открывать уголовные дела. Будет противостояние. Хочется, чтобы власть не методом противостояния, а методом диалога решала такие вещи,

– считает Марцинкив.

Представители спортивных клубов написали обращение к Верховной Раде, президенту и Кабмину, чтобы те пересмотрели запреты для оранжевой зоны.

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. В красную зону попали: Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

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Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала