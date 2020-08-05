Це геноцид спорту: в Івано-Франківську протестують проти закриття фінтес-центрів
Спортсмени Івано-Франківщини обурені тим, що через внесення міста до помаранчевої зони можуть закрити спортзали. Тому влаштували руханку просто під стінами ОДА.
Детальніше про протест франківських спортсменів – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
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Понад сотня пікетувальників із закликом не нищити спорт вийшли під стіни облдержадміністрації в Івано-Франківську. Так прихильників здорового способу життя відповіли на рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій віднести місто в помаранчеву зону карантину. Відтак, у місті мають обмежити масові заходи, а також заборонити роботу спортзалів та фітнес-центрів.
"Зараз дуже дивно, коли в мене на реабілітації дівчинка з ДЦП, якій я маю сказати: "вибач, ти не прийдеш на тренування, тому що бари ресторани мають право працювати, а спортзали вирішили закрити". Що це таке?", – обурився тренер Володимир Пиндус.
Представники клубів запевняють, що дотримуються всіх санітарних вимог: всюди є антисептики, соціальна дистанція, усі тренажери протирають після кожної людини. А займаються вони в масках та рукавичках.
Що каже влада
Міський голова міста Руслан Марцінків пояснив, що категорично проти заборони. Але дозволити спортклубам працювати може лише обласна комісія. До якої і звернувся з відповідним проханням.
Якщо рішення не переглянуть, доведеться робити так, як Тернопіль – збирати позачергову сесію міськради й ухвалювати рішення. Але це почнеться перетягування ковдри, будуть відкривати кримінальні справи. Буде протистояння. Хочеться, аби влада не методом протистояння, а методом діалогу вирішувала такі речі,
– вважає Марцінків.
Представники спортивних клубів написали звернення до Верховної Ради, президента та Кабміну, щоби ті переглянули заборони для помаранчевої зони.
МОЗ поділило Україну на зони: що відомо
- Нові правила адаптивного карантину, якими Україну розділять на 4 зони, набули чинності 3 серпня.
- До червоної зони потрапили: Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області.
- У Луцькій міській раді висловили незгоду з чинним розподілом України на зони і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження, зокрема щодо громадського транспорту та роботи закладів.
- Згодом у Тернопільській міській раді також заявили, що місто функціонуватиме у звичному режимі.