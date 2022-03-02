В то же время мэр поблагодарил всех защитников, защищающих город.

В тему Не простим ни одного: В Мариуполе еще 3 жертвы среди гражданских

Обращение мэра Мариуполя

Мэр рассказал о тотальных разрушениях и погибших среди гражданского населения

"Нас "утюжат" без остановки уже в течение 12 часов. К сожалению, у нас есть тотальные разрушения жилой инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Мы даже не можем сегодня забрать раненых с улиц, из домов и квартир, потому что обстрел не прекращается даже сейчас", – сказал он в эфире украинских телеканалов в среду утром.

Вадим Бойченко отметил, что происходящее – это геноцид русскоязычного населения, которое якобы должны защищать вражеские войска.

К сожалению, сегодня мы констатируем, что пришедший враг пришел не с той декларирующей миссией, он пришел нас захватить, поработить и уничтожить. Сегодня идет геноцид украинского народа, русскоговорящего населения,

– заявил он.

Ранее в среду Бойченко сообщил, что в мариупольских больницах неуклонно растет количество раненых после обстрела агрессора, к вечеру 1 марта их уже 128.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!