Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его словам, главное направление – это микроэлектроника. Санкции должны "пройти" по тем странам и предприятиям, производящим эти средства и отследить каналы, по которым их могут поставлять в Россию.

Грузия пытается сделать канал поставки санкционных товаров в Россию. К сожалению, она отказывается ввести санкции против РФ и это для страны-агрессора может стать такой "палочкой-выручалочкой". Такие страны и должно отследить Минфин США,

– сказал Жданов.

Он подчеркнул, что в США есть отдельное подразделение – финансовая разведка. Он стал первым в мире таким подразделением, занимающимся поиском нелегальных контрактов, счетов, в том числе и в оффшорных зонах, и незаконных сделок с деньгами.

Ранее Олег Жданов рассказал о влиянии на санкции против России. Там фактически военно-промышленный комплекс РФ останавливается или уже это сделал. И это оказывает существенное влияние на возможности страны-агрессора вести войну. В частности, танков Т-90 в составе вооруженных сил России уже нет.

Смотрите полное видео с комментариями Олега Жданова:



Кстати, Россия угрожает США последствиями, если Вашингтон продолжит передавать вооружение Украине. В Белом доме говорят, что отвечать на пустые угрозы не намерены. Представитель Белого дома Джен Псаки отметила , что не собирается комментировать угрозы Путина или остального руководства России.