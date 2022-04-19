Про це сказав військовий експерт Олег Жданов ефірі 24 каналу.

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За його словами, головний напрямок – це мікроелектроніка. Санкції повинні "пройти" по тих країнах і підприємствах, які виробляють ці засоби і відслідкувати канали, по яким їх можуть постачати в Росію.

Наразі Грузія намагається зробити канал постачання санкційних товарів до Росії. На жаль, вона відмовляється ввести санкції проти РФ і це для країни-агресора може стати такою "паличкою-виручалочкою". Такі країни і має відслідкувати Мінфін США,

– сказав Жданов.

Він наголосив, що у США є окремий підрозділ для цього – фінансова розвідка. Він став перший у світі таким підрозділом, який займається пошуком нелегальних контрактів, рахунків, зокрема і в офшорних зонах, та незаконних оборудок з грошима.

Раніше Олег Жданов розповів про вплив санкції проти Росії. Там фактично військово-промисловий комплекс РФ наразі зупиняється або вже це зробив. І це суттєво впливає на можливості країни-агресорки вести війну. Зокрема, танків Т-90 в складі збройних сил Росії вже немає.

Дивіться повне відео з коментарями Олега Жданова:



До слова, Росія погрожує США наслідками, якщо Вашингтон продовжить передавати озброєння Україні. У Білому домі кажуть, що відповідати на пусті погрози наміру не мають. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що не збирається коментувати погрози Путіна чи решти керівництва Росії.