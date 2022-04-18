Відповідну інформацію оприлюднили в Операції об'єднаних сил. Такі дані оприлюднили станом на 18 квітня – на 54 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Наші бійці на Донбасі знищили майже 40 одиниць техніки ворога

Наші воїни знищили 10 танків ворога, а також:

1 артилерійську систему;

18 одиниць броньованої, а також 8 одиниць автомобільної техніки;

один міномет противника разом з розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10",

– мовиться у повідомленні.

Додали, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

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