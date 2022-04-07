Об этом экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины рассказал в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале.

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"Если честно, я скептически настроен по поводу того, что это может быть хорошим вариантом в далекой перспективе", – отметил Волкер.

Впрочем, по его мнению, в краткосрочной перспективе гарантии безопасности могут стать частью пакета, который позволит остановить войну и забрать российские войска из Украины. В этом контексте такая идея хороша.

Обратите внимание! По словам Владимира Зеленского, советники лидеров 7 стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Речь идет о США, Великобритании, Турции, Польше, Германии, Франции и Израиле.

В то же время Будапештский меморандум уже доказал, что гарантии безопасности не работают. Исходя из этого, индивидуальные гарантии должны вызывать доверие.

Они должны быть такими же действенными, как 5 статья договора НАТО. Пока мы такого не видим. Поэтому сейчас это хорошая идея, но не больше,

– отметил экс-представитель Госдепа.

Волкер добавил, что Путин настроен уничтожить Украину. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы он не смог атаковать ее в будущем, а для этого необходимы очень крепкие гарантии.

Интервью с Куртом Волкером на 24 канале: смотрите видео