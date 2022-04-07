Про це експредставник Держдепу США з питань України розповів в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі.

До теми Референдум, потім – ратифікація: як схвалюватимуть договір про гарантії безпеки України

"Якщо чесно, я скептично налаштований щодо того, що це може бути хорошим варіантом у далекій перспективі", – зазначив Волкер.

Втім, на його думку, у короткій перспективі гарантії безпеки можуть стати частиною пакету, який дозволить зупинити війну й забрати російські війська з України. У цьому контексті така ідея є хорошою.

Зверніть увагу! За словами Володимира Зеленського, наразі радники лідерів 7 країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України. Мовиться про США, Велику Британію, Туреччину, Польщу, Німеччину, Францію та Ізраїль

Водночас Будапештський меморандум вже довів, що безпекові гарантії не працюють. Зважаючи на це, індивідуальні гарантії мають викликати довіру.

Вони мають бути такими ж дієвими, як 5 стаття договору НАТО. Поки що ми такого не бачимо. Тому зараз це хороша ідея, але не більше,

– зазначив експредставник Держдепу.

Волкер додав, що Путін налаштований знищити Україну. Тож треба зробити все можливе, аби він не зміг атакувати її у майбутньому, а для цього необхідні дуже міцні гарантії.

Інтерв'ю з Куртом Волкером на 24 каналі: дивіться відео