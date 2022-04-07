Про це експредставник Держдепу США з питань України розповів в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі.
До теми Референдум, потім – ратифікація: як схвалюватимуть договір про гарантії безпеки України
"Якщо чесно, я скептично налаштований щодо того, що це може бути хорошим варіантом у далекій перспективі", – зазначив Волкер.
Втім, на його думку, у короткій перспективі гарантії безпеки можуть стати частиною пакету, який дозволить зупинити війну й забрати російські війська з України. У цьому контексті така ідея є хорошою.
Водночас Будапештський меморандум вже довів, що безпекові гарантії не працюють. Зважаючи на це, індивідуальні гарантії мають викликати довіру.
Вони мають бути такими ж дієвими, як 5 стаття договору НАТО. Поки що ми такого не бачимо. Тому зараз це хороша ідея, але не більше,
– зазначив експредставник Держдепу.
Волкер додав, що Путін налаштований знищити Україну. Тож треба зробити все можливе, аби він не зміг атакувати її у майбутньому, а для цього необхідні дуже міцні гарантії.
Інтерв'ю з Куртом Волкером на 24 каналі: дивіться відео