Как передают СМИ, об этом он сказал в кулуарах Первого Международного форума в Киеве "декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", генеральным партнером которого является группа "Метинвест".

Кстати "Метинвест" разработает дорожную карту по сокращению выбросов парниковых газов в Украине

Вся климатическая политика Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки – это микс пожеланий бизнеса и общества. Это не является требованием. Мы говорим, что в этом миксе должны быть упакованы и интересы украинского бизнеса, и общества, и Украины, как партнера ЕС,

– сказал он.

По его словам, инвестиции в модернизацию предприятий за последние 15 лет – это декарбонизация на практическом уровне, что позволило ряду украинских предприятий стать в линейку лучших в мире.

"Сегодня наши иностранные партнеры, когда посещают наши современные производства, с завистью смотрят на современные технологии, оборудование, уменьшенные выбросы", – отметил торгпред.

Отвечая на вопрос, является ли позитивным сигналом для общества тот факт, что компании сами поднимают вопрос декарбонизации, Качка ответил "Да".

Да, положительный, поскольку долгое время голос бизнеса был критическим, но на самом деле правительству и государству не хватает положительного месседжа, чего на самом деле хочет бизнес, и какова наша стратегия на ближайшие 10 лет,

– сказал он.

Во время форума ключевые игроки отрасли обсуждали проблемы, связанные с декарбонизацией производства, существующие и перспективные технологии, планы компаний по сокращению выбросов СО2 и необходимое взаимодействие с государством в этом направлении.

Генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что в мировой экономике тема экологии вышла на достаточно серьезный уровень и требует немедленных действий. При этом, группа "Метинвест" видит свою роль в декарбонизации украинской индустрии и намерена выступить лидером этого движения.

"С нашим присутствием в Украине мы видим возможности, которые нам дает декарбонизация, как для страны, так и для компании, и мы готовы двигать эту тему как можно быстрее", – сказал Рыженков.