Як передають ЗМІ, про це він сказав у кулуарах Першого Міжнародного форуму в Києві "Декарбонізація сталевої індустрії: виклики для України", генеральним партнером якого є група "Метінвест".

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Вся кліматична політика Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки – це мікс побажань бізнесу і суспільства. Це не є вимогою. Ми говоримо, що в цьому міксі повинні бути упаковані і інтереси українського бізнесу, і суспільства, і України, як партнера ЄС,

– сказав він.

За його словами, інвестиції в модернізацію підприємств за останні 15 років – це декарбонізація на практичному рівні, що дозволило ряду українських підприємств стати в лінійку кращих у світі.

"Сьогодні наші іноземні партнери, коли відвідують наші сучасні виробництва, із заздрістю дивляться на сучасні технології, обладнання, зменшені викиди", – зазначив торгпред.

Відповідаючи на питання, чи є позитивним сигналом для суспільства той факт, що компанії самі піднімають питання декарбонізації, Качка відповів "Так".

Так, позитивний, оскільки довгий час голос бізнесу був критичним, але насправді уряду і державі не вистачає позитивного меседжу, чого насправді хоче бізнес, і яка наша стратегія на найближчі 10 років,

– сказав він.

Під час форуму ключові гравці галузі обговорювали проблеми, пов'язані з декарбонізацією виробництва, існуючі та перспективні технології, плани компаній зі скорочення викидів СО2 і необхідну взаємодію з державою в цьому напрямку.

Генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що у світовій економіці тема екології вийшла на досить серйозний рівень і вимагає негайних дій. При цьому, група "Метінвест" бачить свою роль в декарбонізації української індустрії і має намір виступити лідером цього руху.

"З нашою присутністю в Україні ми бачимо можливості, які нам дає декарбонізація, як для країни, так і для компанії, і ми готові рухати цю тему, як можна швидше", – сказав Риженков.