Арахамия уверяет, что лично говорил с премьером Денисом Шмыгалем об этой ситуации. Глава Кабмина якобы заверил его, что не понимает о чем речь.

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Никакого предупреждения СБУ у него нет,

– говорит Арахамия.

Нардеп также утверждает, что Шмыгаль назвал такие данные также информационной волной, которая не соответствует действительности.

Что известно о предупреждении СБУ

Издание "Зеркало недели" обнародовало информацию из источников в правительстве о том, что Служба безопасности Украины якобы предупредила правительство о критической ситуации с углем.

Якобы Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы. Причина – критически низкие запасы угля. Согласно отчету, одним из негативных явлений во время прохождения осенне-зимнего периода 2021 – 2022 годов является то, что "не приняли надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ".

В то же время глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заверил, что Украина не замерзнет. Но он признал, что запасы угля в Украине действительно низкие, а топливо еще везут в Украину из-за рубежа.

Ситуация в энергетике Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупреждал, что отопительный сезон в 2021 – 2022 годах в Украине будет довольно сложным, однако правительство приняло меры для стабилизации ситуации. Энергетический рынок претерпел важные изменения.

15 ноября не могли работать более 20 ТЭЦ и ТЭС вследствие резкого снижения среднесуточной температуры в Украине. Ведь из-за этого значительно увеличилось потребление электроэнергии.

Также задолженность перед украинскими шахтерами обещали выплатить уже в ближайшее время. Соответствующее решение 16 декабря одобрила Верховная Рада.

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