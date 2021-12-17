Арахамія запевняє, що особисто говорив із прем'єром Денисом Шмигалем про цю ситуацію. Очільник Кабміну нібито запевнив його, що не розуміє про що мова.

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Ніякого попередження СБУ в нього немає,
– каже Арахамія.

Нардеп також стверджує, що Шмигаль назвав такі дані також інформаційною хвилею, яка не відповідає дійсності.

Що відомо про попередження СБУ

Видання "Дзеркало тижня" оприлюднили інформацію із джерел в уряді про те, що Служба безпеки України нібито попередила уряд про критичну ситуацію з вугіллям.

Нібито Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони. Причина – критично низькі запаси вугілля. Згідно із звітом, одним з негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років є те, що "не вжили належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ".

Водночас глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко запевнив, що Україна не замерзне. Але він визнав, що запаси вугілля в Україні справді низькі, а паливо ще везуть в Україну з-за кордону.

Ситуація в енергетиці України

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