Арахамія запевняє, що особисто говорив із прем'єром Денисом Шмигалем про цю ситуацію. Очільник Кабміну нібито запевнив його, що не розуміє про що мова.
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Ніякого попередження СБУ в нього немає,
– каже Арахамія.
Нардеп також стверджує, що Шмигаль назвав такі дані також інформаційною хвилею, яка не відповідає дійсності.
Що відомо про попередження СБУ
Видання "Дзеркало тижня" оприлюднили інформацію із джерел в уряді про те, що Служба безпеки України нібито попередила уряд про критичну ситуацію з вугіллям.
Нібито Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони. Причина – критично низькі запаси вугілля. Згідно із звітом, одним з негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років є те, що "не вжили належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ".
Водночас глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко запевнив, що Україна не замерзне. Але він визнав, що запаси вугілля в Україні справді низькі, а паливо ще везуть в Україну з-за кордону.
Ситуація в енергетиці України
- Міністр енергетики України Герман Галущенко попереджав, що опалювальний сезон у 2021 – 2022 роках в Україні буде доволі складним, однак уряд вжив заходів для стабілізації ситуації. Енергетичний ринок зазнав важливих змін.
- 15 листопада не могли працювати понад 20 ТЕЦ та ТЕС внаслідок різкого зниження середньодобової температури в Україні. Адже через це значно збільшилося споживання електроенергії.
- Також заборгованість перед українськими шахтарями обіцяли виплатити вже найближчим часом. Відповідне рішення 16 грудня схвалила Верховна Рада.
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