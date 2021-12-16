Нардепи схвалили зміни до закону про Держбюджет-2021. Мовиться про заборгованість у виплаті поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних вугільних підприємств

Читайте також Близько 370 мільйонів гривень вже спрямовані на зарплати шахтарям, – Міненергетики

Шахтарі протестували у Києві

Зранку 16 грудня шахтарі зібралися під стінами Офісу Президента та Верховної Ради. Вони вимагали схвалити зміни до закону, аби їм виплатили зарплату, якої не було вже кілька місяців.



Протест гірників у Києві / Фото Валентини Поліщук

Гірники були у касках на голові, а в руках тримали прапори та плакати з написами:

"Невже чуже вугілля збереже енергобезпеку України?";

"Шахтарі підтримують закон 5891-1";

"Наші сім'ї також хочуть їсти".



Шахтарі прийшли під Офіс Президента / Фото Валентини Поліщук



Гірники вимагали, аби їм виплатили зарплату / Фото Валентини Поліщук



У руках шахтарі тримали плакати / Фото Валентини Поліщук



До Києва приїхали шахтарі з усієї України / Фото Валентини Поліщук

Що відомо про заборгованість перед шахтарями

Гірники ДП "Львіввугілля" часто залишаються без зарплати. Гроші за свою роботу вибивають лише протестами.

7 грудня гірники шахти "Червоноградська" відмовилися виходити на поверхню, адже розмір заборгованості становив вже 236 мільйонів гривень.

Невдовзі протест оголосили працівники 5 шахт Львівщини. Зокрема вони перекривали дорогу.

13 грудня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що борги перед шахтарями погасять найближчим часом. На оплату їхньої зарплати виділять понад 700 мільйонів гривень.

14 грудня "Центренерго" перерахувало підприємствам вугільної галузі 370 мільйонів гривень.

Це може вас зацікавити – Що варто робити з вугільними шахтами в Україні: дивіться відео