Начиная с планирования города, заканчивая сохранением национальной памяти. Такое мнение высказал 16 февраля президент Владимир Зеленский в своем обращении.

К теме Компенсация украинцам потерянного жилья: в Раде наработали законопроект

Приведет к настоящей модернизации городов

Разрушения, нанесенные атаками россиян, крайне велики. Однако они позволят сделать качественную городскую планировку там, где ее не было.

Можем учитывать реальные транспортные потоки. Гарантировать энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность. Это если говорить о том, что касается организации пространства жизни и качества восстановления,

– сказал глава государства.

Также он упомянул об очередях на жилье, которые существовали многие годы. По словам президента, теперь обеспечение жильем также приведет к настоящей модернизации украинских городов и общин.

Предусмотрены несколько этапов обеспечения жильем:

На первом этапе государство будет снабжать временным жильем переселенцев. Это будет решение на время, пока не восстановят жилье потерявших его. Также будет вариант получения компенсации квадратными метрами или денежными средствами.

На втором этапе уже продолжится восстановление того, что Россия пыталась уничтожить. Все города и общины, которые подверглись значительным разрушениям.

А на третьем этапе начнется обеспечение жильем всех, кто защищал или защищает государство. Также тех, кто работал или работает в интересах общества, но так и не имеет собственного жилья. Это распространяется, в частности, на медиков и учителей.

Для того чтобы это реализовать, уже начали привлекать к планированию ведущих архитекторов. Также Украина уже начинает сотрудничать относительно этого с международными фондами и организациями.

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