Починаючи з питань планування міста, закінчуючи збереженням національної пам'яті. Таку думку висловив 16 лютого президент Володимир Зеленський у своєму зверннені.

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Призведе до справжньої модернізації міст

Руйнування, яких завдали атаки росіян вкрай великі. Проте вони дозволять зробити якісне міське планування там, де його не було.

Можемо врахувати реальні транспортні потоки. Гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність. Це якщо говорити про те, що стосується організації простору життя та якості відбудови,

– сказав глава держави.

Також він згадав про черги на житло, які існували багато років. За словами президента тепер забезпечення житлом також призведе до справжньої модернізації українських міст і громад.

Передбачені кілька етапів забезпечення житлом:

На першому етапі держава забезпечуватиме тимчасовим житлом переселенців. Це буде тимчасове рішення на час, поки не відновлять житло тих, хто його втратив. Також буде варіант отримання компенсації квадратними метрами чи грошима.

На другому етапі вже буде тривати відновлення того, що Росія намагалася знищити. Всі міста й громади, які зазнали значних руйнувань.

А на третьому етапі почнеться забезпечення житлом усіх тих, хто захищав чи захищає державу. Також тих, хто працював чи працює в інтересах суспільства, проте так і не має власного житла. Це поширюється, зокрема на медиків і вчителів.

Для того, щоб це реалізувати, вже почали залучати до планування провідних архітекторів. Також Україна вже починає співпрацювати щодо цього з міжнародними фондами та організаціями.

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