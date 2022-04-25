Это историческое заявление, поворотный пункт, – Пионтковский о заявлении минобороны США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что они будут делать все возможное, чтобы Украина получила поддержку, те виды артиллерии и боеприпасы, которые будут эффективны на этом этапе боя с Россией.

Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский считает это "историческим заявлением". Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Внимание Победа Украины впервые прозвучала в США буквально 1,5 недели назад, – Пионтковский

По его словам, это самые важные слова последних месяцев. Это "квинтэссенция поддержки" Украины, считает он.

Те слова, что Россия проиграла битву за Киев и проигрывает битву за Украину – это историческое заявление Остина,

– подчеркнул публицист.

В политическом плане это поворотный пункт в ходе не только российско-украинской войны, но и того, что он называет "Четвертой мировой войной". Третьей была Холодная война, где проиграл Советский Союз.

Пионтковский о крахе ядерного шантажа Путина, ленд-лизе и решающих словах Остина: смотрите видео